A Firenze per la laurea della figlia poi il tragico schianto in A1 | morti marito e moglie

Una giornata di gioia trasformata in tragedia: mentre tornavano da Firenze dove avevano assistito alla laurea della figlia, Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao sono stati vittime di un grave incidente sull'A1. La comunità di Bisceglie si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa. La loro storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto ogni momento vada vissuto con intensità . La loro memoria resterà nei cuori di chi li ha amati.

Firenze, 28 giugno 2025 – Stavano rientrando da Firenze dove avevano assistito alla laurea della figlia. Erano di Bisceglie, in Puglia, Emanuele Cosmai, 57 anni, guardia campestre del Consorzio autonomo, e sua moglie Patrizia Firrao, 58 anni, vittime di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, 27 giugno, sull' autostrada A1, nei pressi dello svincolo per la diramazione Roma Sud. La coppia stava facendo ritorno da Firenze, dove la figlia maggiore Adriana, già  maresciallo dei carabinieri, aveva conseguito la laurea triennale in Lettere. Nell'auto coinvolta nello scontro con un furgone - la cui dinamica è ancora in fase di accertamento - viaggiavano anche la figlia minore della coppia, Gabriella, e il fidanzato, anch'egli maresciallo dei carabinieri, alla guida del veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze per la laurea della figlia, poi il tragico schianto in A1: morti marito e moglie

