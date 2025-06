A Firenze fiaccolata contro la guerra il 1 luglio

Il cuore di Firenze si appresta a battere più forte il 1° luglio, quando la città si mobiliterà con una fiaccolata per la pace. La Cgil Toscana invita tutte le forze pacifiste a unirsi in questa grande manifestazione per dire no alla guerra, al riarmo e agli autoritarismi, e per fermare il massacro a Gaza. Unisciti a noi e fai sentire la tua voce per un futuro di giustizia e solidarietà.

Firenze, 28 giugno 2025 - “ Fermiamo le guerre. Per la pace, la giustizia e il diritto internazional e”: la Cgil Toscana lancia un appello per una fiaccolata che si svolgerà il 1 luglio a Firenze, e si rivolge a tutte le forze pacifiste per costruire insieme un grande momento di partecipazione. "Contro la guerra globale, contro il riarmo, contro gli autoritarismi e per fermare il massacro a Gaza". Con ritrovo alle ore 19:45 e partenza da Piazza Santa Maria Novella, il corteo poi percorrerà via dei Fossi, Borgo Ognissanti, piazza Ognissanti, via di Melegnano, ponte Amerigo Vespucci, Lungarno Soderini, conclusione con flash mob in Piazza del Cestello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze fiaccolata contro la guerra il 1 luglio

In questa notizia si parla di: firenze - fiaccolata - guerra - luglio

“Contro la guerra, contro il silenzio”. Fiaccolata della CGIL martedì 1° luglio a Firenze. La CGIL di Arezzo organizza la partecipazione alla manifestazione. Pullman partiranno alle ore 18 dal Casentino (Piazzale Coop) e dalla Valdichiana (casello autostradal Vai su Facebook

A Firenze fiaccolata contro la guerra il 1 luglio; Il 1° luglio fiaccolata per la pace a Firenze; Una Fiaccolata per la Pace: anche lo Spi Cgil Prato Pistoia aderisce al corteo regionale di Firenze.

A Firenze fiaccolata contro la guerra il 1 luglio - Il corteo partirà da piazza Santa Maria Novella e parteciperà anche la sindaca Sara Funaro. Da msn.com

Fiaccolata CGIL per la pace il 1 luglio a Firenze, le adesioni e il percorso - Stiamo assistendo a una pericolosissima escalation militare che minaccia la stabilità del Medio Oriente e la pace globale. Scrive gonews.it