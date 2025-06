A Falzano la commemorazione della strage nazista e il ricordo di Gino Massetti

In un momento di profondo rispetto e memoria, la città di Cortona si prepara a ricordare la tragica strage nazista di Falzano e Gino Massetti, figura simbolo della resistenza. L'apertura della stagione musicale dell’Associazione per il Recupero e Valorizzazione degli Organi Storici promette emozioni intense e riflessioni profonde, con il concerto del «Tuscany Trumpet Quartet». Un evento imperdibile per onorare il passato e celebrarne il valore nel presente.

La stagione musicale dell'associazione per il Recupero e valorizzazione degli organi storici della città di Cortona si apre con la commemorazione dell'eccidio di Falzano. L'appuntamento è per domenica 29 giugno alle ore 16.30 con il «Tuscany trumpet quartet», con un repertorio che spazia dalla.

In questa notizia si parla di: falzano - commemorazione - strage - nazista

