A Cisanello arriva il primo kit per le vittime di violenza di genere

A Cisanello arriva un’iniziativa rivoluzionaria per supportare le vittime di violenza di genere: il primo kit dedicato, donato dai Lions Club all'Aoup. Questo strumento, consegnato al dipartimento di Emergenza e Urgenza, rappresenta un passo concreto verso un’assistenza più efficace e sensibile. Un gesto di solidarietà che si estenderà in tutta la Toscana, contribuendo a creare un percorso di sostegno e speranza.

Pisa, 28 giugno 2025 - Il primo kit per le vittime di violenza di genere arriva assistite al pronto soccorso arriva all'ospedale di Cisanello. E' il grande dono dei Lions Club all'Aoup. Il kit è stato consegnato dai rappresentanti del distretto Lions Club 108La alla direzione aziendale al dipartimento Emergenza e urgenza di Cisanello. Si tratta di un importante iniziativa di durata triennale, che prevede la distribuzione in tutta la Toscana di oltre mille kit, pensati per offrire un sostegno immediato a chi si trova in un momento di forte fragilità. I kit comprendono articoli di prima necessità, fondamentali per le vittime di violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Cisanello arriva il primo kit per le vittime di violenza di genere

In questa notizia si parla di: cisanello - arriva - primo - vittime

Meno vittime sulle strade: un risultato che ci riguarda tutti Quando le regole funzionano, i risultati si vedono: con il nuovo Codice della strada, nei primi sei mesi dell’anno ci sono stati: • 55 morti in meno sulle strade (da 634 a 579), pari a un calo dell’8,7%. • Oltr Vai su Facebook

A Cisanello arriva il primo kit per le vittime di violenza di genere; Esplosione Calenzano, i tre operai dispersi e le due vittime hanno tra i 45 e i 62 anni; Camaiore, auto impazzita investe otto persone: morte due turiste tedesche di 18 e 19 anni. Tre feriti gravissi.

Sturno, Primo triangolare in memoria delle giovani vittime di Mirabella Eclano - MSN - di Paola Iandolo "Always Forever" il titolo del primo triangolare dedicato alle vittime della tragedia di Mirabella dagli studenti del Liceo di Sturno. msn.com scrive

Il primo asilo in ospedale nascerà a Cisanello: "La fuga dei medici si combatte anche così" - la Nazione - Il primo asilo in ospedale nascerà a Cisanello: "La fuga dei medici si combatte anche così" Approvata all’unanimità in commissione regionale la mozione di Petrucci: "E’ esecutiva, il nostro ... Come scrive lanazione.it