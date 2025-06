A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Olanda 2025 | programma qualifiche in chiaro

Preparati a vivere un sabato di pura adrenalina con la MotoGP su TV8! Oggi, ad Assen, si accenderanno i motori con le qualifiche delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3, seguite dalla Sprint che assegnerà i primi punti del weekend. Non mancheranno emozioni anche dalla MotoE, per un programma ricco e coinvolgente. A che ora seguire tutto questo spettacolo? Scopriamolo insieme!

La MotoGP sarà impegnata oggi, sabato 28 giugno, in un’intensa giornata ad Assen. Le qualifiche dell’edizione 2025 del Dutch Tourist Trophy andranno in scena nella tarda mattinata. Dopodiché, nel pomeriggio, assisteremo alla Sprint. La gara-dimezzata conferirà i primi punti valevoli per il Mondiale del weekend. Nel mezzo, si disputeranno anche le qualifiche della Moto3 e della Moto2. Come se non bastasse, la presenza della MotoE renderà il programma ancor più fitto. Le moto elettriche vivranno il picco del proprio weekend con le due gare. La prima incastonata fra le qualifiche, la seconda a concludere la frenetica attività in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it