Se sei appassionato di Formula 1 e non vuoi perderti le qualifiche del GP Austria 2025, su TV8 c’è tutto ciò che ti serve! Sabato 28 giugno, preparati a vivere un pomeriggio ricco di adrenalina con la sessione di qualifiche in differita, che deciderà ufficialmente la griglia di partenza della gara di domenica. Ma a che ora potrai seguirla? Scopriamolo insieme, perché in Austria ogni dettaglio conta!

Sabato 28 giugno, il Gran Premio di Austria di F1 manderà in scena la giornata dedicata principalmente alle qualifiche. La sessione deputata a determinare la griglia di partenza del GP domenicale, oltre a essere preceduta dal terzo turno di prove libere, avrà valenza relativa in vista della gara. Difatti, leggenda vuole che a Spielberg convenga partire secondi o terzi anziché primi. Questo perché il lay-out della pista espone chi transita per primo alla curva Castrol ad attacchi sia alla Remus kurve che al successivo Schlossgold. I numeri comprovano questa teoria? Diciamo che dal 2014 in poi ( 13 gare) si contano 7 vittorie del poleman, 3 del secondo in qualifica, 3 del terzo e 1 del quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Austria 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

