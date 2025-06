A Catania si alza il sipario sulla seconda tappa del Campionato Italiano di beach volley

A Catania si alza il sipario sulla seconda tappa del Campionato Italiano di beach volley, un evento che promette emozioni e spettacolo sulle sabbie etnee. Dopo una giornata di qualificazioni mozzafiato, le migliori coppie si sfidano per conquistare i quarti di finale, tra tensione e adrenalina. Nel torneo femminile, sono già in corsa nomi di spicco come Ujka/Bridi e Fragonas/Tonello. L’energia e la passione sono finalmente pronte a infiammare la scena, lasciando il pubblico senza fiato.

Dopo una giornata intensa di qualificazioni, il Campionato Italiano Assoluto di beach volley entra nel vivo con la seconda tappa stagionale, in scena oggi e domani sulle sabbie di Catania. Sedici coppie per tabellone si sfidano nella fase a gironi per conquistare i quarti di finale di domenica. Nel torneo femminile, a conquistare l’accesso al main draw sono state le coppie UjkaBridi, FragonasTonello, FranzoniZuccarelli, SerafiniCentanaro e RottoliShpuza, unite a MontedoroPastorino, avanzate direttamente per assenza di avversarie. Tutte hanno mostrato solidità , con particolare menzione per FragonasTonello, autrici di una rimonta vincente contro GalazzoSolarino, e per UjkaBridi, che hanno superato GiacosaPastore al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A Catania si alza il sipario sulla seconda tappa del Campionato Italiano di beach volley

In questa notizia si parla di: catania - seconda - tappa - campionato

Omicidio Ilardo, il gip di Catania archivia la seconda inchiesta - Il Gip di Catania ha archiviato la seconda inchiesta sull'omicidio del pentito Luigi Ilardo, accogliendo la richiesta della Procura.

? CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO BEACH VOLLEY Domani al via la seconda tappa di Catania ? TUTTI I DETTAGLI: https://www.federvolley.it/node/131081 #beabeacher | #BVTricolore Vai su Facebook

Translate post? CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO BEACH VOLLEY Domani al via la seconda tappa di Catania ? TUTTI I DETTAGLI: https://federvolley.it/node/131081 #beabeacher | #BVTricolore Vai su X

Campionato Italiano Assoluto: al via domani la tappa di Catania; Alghero, è il giorno della Supercoppa Q8 2025: alle 17:00 il derby di Catania in diretta su Sky Sport; Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, a Monza i siciliani della Raptor Engineering cercano il podio.

Beach Volley: a Catania la seconda tappa del Campionato Italiano - Corriere dello Sport - Prenderà il via oggi venerdì 28 giugno a Catania il secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto 2024 di beach volley. Lo riporta corrieredellosport.it

Beach Volley: il Campionato Italiano fa tappa a Catania - Tuttosport - Oggi, alle Capannine di Catania, prenderà il via la seconda tappa del campionato Italiano Assoluto 2024 di beach volley. Da tuttosport.com