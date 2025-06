A caccia di talenti in C Ecco su chi puntare

Sei alla ricerca dei talenti emergenti che faranno la differenza? I vertici bianconeri hanno già delineato la strategia per questa stagione, puntando sulla valorizzazione dei giovani in Serie C. Il Cesena guarda con interesse a profili promettenti come Emiliano Pattarello, classe ’99, autore di 19 gol tra regular season e playoff, e non solo: scopriamo insieme chi potrebbe diventare il nuovo volto della squadra e il miglior investimento per il futuro.

Spending review e plusvalenze. I vertici bianconeri hanno già tracciato quella che sarà la politica di quest’anno. Quindi fari puntati sulla C, su quei giocatori che in riva al Savio possono crescere ed essere valorizzati. Su chi potrebbe puntare il Cesena? Partiamo da un non più giovanissimo Emiliano Pattarello, classe ‘99 protagonista di un’annata da 19 gol tra regular season e playoff, mentre non può passare inosservata nemmeno la stagione da 15 gol e 5 assist dell’esterno d’attacco 25enne del Pineto Giovanni Bruzzaniti. Ad incantare le platee della C era presente anche un figlio d’arte: si tratta del classe 2002 Guglielmo Mignani, figlio dell’allenatore del Cesena Michele, che ha collezionato 18 gol e 2 assist con la maglia della Pianese, la cui avventura è terminata ai play-out per mano del Pescara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A caccia di talenti in C. Ecco su chi puntare

