A Budapest sfila il Pride contro Orban sinistre europee nel corteo | si temono scontri con l'ultradestra

A Budapest, il Pride si trasforma in un atto di coraggio contro il governo Orban, dichiarato illegale, e le crescenti tensioni con l'estrema destra. Un corteo che attira l'attenzione di tutta Europa, con partecipazione di figure politiche italiane ed europee, rischia di accendere scontri e conseguenze legali. La cittĂ si prepara a un momento cruciale, dove libertĂ e diritti si scontrano con autoritarismo e repressione. Continua a leggere per scoprire come si svolge questa battaglia simbolica.

La sfilata del pride di Budapest attira gli occhi di tutta Europa: è un corteo anche contro il governo Orban, che l'ha dichiarato illegale. In parallelo si svolge una manifestazione dell'estrema destra, tutelata dalla polizia. Rischio di conseguenze legali e scontri per chi partecipa. In piazza anche politici italiani - Schlein, Calenda, M5s e altri - ed europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

