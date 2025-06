A Budapest sfila il Pride contro Orban sinistre europee nel corteo | si temono scontri con l’ultradestra

A Budapest, il Pride si trasforma in un corale messaggio di libertà, attirando l’attenzione di tutta Europa. Nonostante il divieto imposto dal governo Orbán, centinaia di migliaia di persone sfidano le restrizioni, mentre parallelamente si svolge una manifestazione dell’estrema destra, tutelata dalla polizia. Un evento che mette in evidenza le tensioni politiche e sociali, con la presenza di politici italiani ed europei pronti a sostenere i diritti civili e la democrazia.

La sfilata del pride di Budapest attira gli occhi di tutta Europa: è un corteo anche contro il governo Orban, che l'ha dichiarato illegale. "Siamo in 100mila" dicono gli organizzatori. In parallelo si svolge una manifestazione dell'estrema destra, tutelata dalla polizia. Rischio di conseguenze legali e scontri per chi partecipa. In piazza anche politici italiani - Schlein, Calenda, M5s e altri - ed europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: budapest - pride - orban - corteo

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Pride, in 50mila a Budapest. Tensioni con l’ultradestra. Schlein: “L’amore non si vieta per legge” Via alla parata vietata da Orban, gli integralisti cattolici: “Omosessualità è peccato”. Il sindaco si unisce al corteo: ovazione dalla folla. Da Milano a Bologna, in Itali Vai su Facebook

A Budapest sfila il Pride contro Orban, sinistre europee nel corteo: si temono scontri con l’ultradestra Vai su X

L'Europa dei diritti in Ungheria, migliaia al Pride vietato da Orban. Ultradestra blocca un ponte - L'ironia del Sindaco di Budapest: Grazie a Orban promossa una società più tollerante; Budapest, il Pride in diretta | Gli organizzatori: «Siamo quasi 200 mila». Falliti i tentativi dell'ultradestra di ostacolare la manifestazione. Schlein: «Non si può vietare l'amore per legge»; Oggi il Pride di Budapest, sfida a Orban. Corteo dell'ultradestra sullo stesso percorso.

La diretta video da Budapest: sfila il corteo del Pride vietato da Orbán - Installate per la prima volta telecamere per il riconoscimento facciale. Segnala video.corriere.it

Migliaia in strada a Budapest per il corteo del Pride vietato da Orbán: sfila anche il campo largo con Schlein, Calenda, M5s, AvS e +Europa - ll governo ungherese ha disposto l’installazione di telecamere per il riconoscimento facciale lungo tutto il percorso ... msn.com scrive