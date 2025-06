51enne si sdraia sui binari a Como reazione folle all' arrivo della polizia | calci all' elevatore per disabili

Un episodio sorprendente scuote la stazione di Como: un uomo di 51 anni, in un gesto estremo e disturbante, si è sdraiato sui binari e ha reagito violentemente all’arrivo della polizia, calciando anche un elevatore per disabili. La scena, carica di tensione, ha richiamato l’attenzione delle autorità che ora indagano sul motivo di questo comportamento fuori controllo, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza di tutti.

