28 giugno la notte di San Pietro | il rito della barca o veliero che predice amore e fortuna

Il 28 giugno, la notte di San Pietro, si accendono tradizioni antiche che uniscono fede e speranza: il rito della Barca o Veliero, un gesto simbolico che predice amore e fortuna. In Toscana e oltre, le famiglie riuniscono cortili e davanzali per dare vita a questa cerimonia suggestiva, radicata nelle tradizioni popolari. Scopri come questo rituale può portare bene e aprire nuovi orizzonti di serenità . Un modo magico per iniziare l’estate con fiducia e positività .

Firenze, 28 giugno 2025 – La sera del 28 giugno, vigilia della solennità dei santi Pietro e Paolo, davanzali, cortili e giardini di un'ampia porzione d'Italia e della Toscana si riempiono di caraffe d'acqua limpida che custodiscono un albume d'uovo. Questo gesto semplice dà vita alla cosiddetta ' Barca di San Pietro ', nota anche come ' veliero ', usanza radicata soprattutto in Garfagnana e Val di Lima, Valleriana e Galciana. Secondo il folklore, durante questa notte l'apostolo pescatore soffierebbe nel recipiente, trasformando l'albume in sottili vele cristalline che, all'alba del 29 giugno, galleggiano come un minuscolo veliero.

