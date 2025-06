24 ore spa mercedes su lamborghini e ferrari dopo sei ore

Dopo sei ore di adrenalina e sfide estreme alla 24 Ore di Spa, la Mercedes AMG GT3 EVO n. 17 di GetSpeed si posiziona in vetta, portando un mix di precisione e velocità tra Lamborghini e Ferrari. La battaglia è appena iniziata, ma l’equilibrio tra emozioni e strategia promette ancora grandi sorprese: la gara è tutta da vivere fino al traguardo!

Jules GounonFabian SchillerLuca Stolz sono in cima alla classifica assoluta della 24 Ore di Spa dopo sei intense ore d’azione. La Mercedes AMG GT3 EVO n. 17 GetSpeed detta il passo dopo aver scavalcato in pista la McLaren 720S GT3 EVO n. 59 Garage 59 di Marvin KirchhöferJoseph LoakeBenjamin Goethe. Gli autori della pole sono stati sempre in controllo della scena per le prime quattro ore, segnate da una serie di bandiere gialle e soprattutto da un incidente nell’ultimo settore tra la McLaren n. 112 CSA Racing e la Porsche n. 22 Schumacher CLRT. L’auto tedesca di Laurin Heinrich ha colpito la vettura britannica, pericolosamente in mezzo alla traiettoria dopo Blanchimont con un problema tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it