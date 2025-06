20° torneo noi con gli altri organizzato dall' astra con 1200 atleti in campo

20176 torneo noi con gli altri organizzato dall’Astra, la società parmense che da vent’anni unisce passione, solidarietà e inclusione in un grande abbraccio sportivo. Con oltre 1200 atleti in campo, questa manifestazione celebra non solo il talento, ma anche i valori che rendono unica l’Astra. In occasione di questi vent’anni di successi e impegno sociale, l’Astra festeggia appunto i 20 anni del suo impegno nel promuovere uno sport per tutti, perché lo spirito di comunità non si ferma mai.

Vent'anni di successi e di solidarietà. E' questo il dna dell'Astra, la società parmense che fonda sui principi dell'inclusione, della solidarietà e del rispetto reciproco la base per la propria attività. In questo contesto e sulla base di questi valori l'Astra festeggia appunto i 20 anni del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

