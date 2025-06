160 anni di storia l’opera d’arte dedicata alla Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino

Fiumicino celebra un secolo e mezzo di dedizione e coraggio con un’opera d’arte straordinaria, donata dal Maestro Marco Mazzei in occasione del 160° anniversario della Guardia Costiera. Questo capolavoro, intitolato “160 anni di storia”, è un tricolore in alluminio che unisce simbolismo e eleganza, riflettendo l’impegno e la passione di chi tutela il territorio e il mare. Un omaggio che rafforza il legame tra passato e futuro, e che arricchisce il patrimonio culturale della città.

Fiumicino, 28 giugno 2025 – Questa mattina presso la Guardia Costiera di Roma-Fiumicino è stata inaugurata u n’opera d’arte che il Maestro Marco Mazze i ha voluto donare in occasione del 160esimo anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto. L’opera. L’opera intitolata, di fatti dall’artista di origini pescaresi, “160 anni di storia”, è un sinuoso tricolore in alluminio con il logo della Guardia Costiera, modellato con linee fluide come in continuo movimento ed al contempo con una tecnica d’invecchiamento della livrea, a suggellare l’innovazione a cui tendono le Capitanerie di porto con radici ben piantate in una gloriosa tradizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

