100 Girlfriends l' anime controverso conquista un record mondiale difficilmente battibile

L'anime 100 Girlfriends ha superato ogni aspettativa, conquistando un record mondiale incredibile e difficile da eguagliare. Apprezzato per la sua premessa esilarante e la comicità travolgente, si distingue ora anche per il suo trionfo nel Guinness dei Primati. Un vero e proprio traguardo che celebra la creatività e l'originalità di questa produzione unica nel suo genere, dimostrando come l'amore possa essere raccontato anche in modi sorprendenti e fuori dal comune. Un esempio di come l'animazione giapponese sappia sempre sorprendere.

Acclamato dai fan per la sua premessa spesso ridicola e la sua comicità , l'anime di 100 Girlfriends ha appena ottenuto un record dal celebre Guinness dei primati grazie a una "promessa d'amore". The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You conquista un Guinness World Record per il monologo più lungo nella storia dell'animazione giapponese: oltre 7.000 caratteri giapponesi in una dichiarazione d'amore fuori misura. Un primato sorprendente per l'irriverente serie romantica-parodica, che con questa trovata potrebbe spianare la strada a una terza stagione. 100 Girlfriends: il record più romantico (e assurdo) dell'animazione Nell'epoca dei numeri, dove lo streaming detta legge e le classifiche si fanno guerra a colpi di click, c'è chi riesce a farsi notare non per quanti spettatori raccoglie, ma per quanto a lungo ama.

