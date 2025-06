Zitto zitto Papa Leone delude i rivoluzionari | il celibato non si tocca

In un mondo in continua evoluzione, il Papa dimostra ancora una volta di saper mantenere saldo il suo ruolo, anche nei momenti più delicati. Durante il ricovero al Gemelli, Papa Francesco ha deciso di proseguire con determinazione i lavori sinodali, sottolineando l'importanza di mantenere le tradizioni, come il celibato, intatte nel cuore della Chiesa. Una scelta che, tra luci e ombre, apre nuovi orizzonti di riflessione e dialogo.

Nei giorni del ricovero al Gemelli, Papa Francesco disponeva di allungare di un ulteriore triennio i lavori sinodali, fissando per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zitto zitto, Papa Leone delude i rivoluzionari: il celibato non si tocca

In questa notizia si parla di: zitto - papa - leone - delude

Zitto zitto, Papa Leone delude i rivoluzionari: il celibato non si tocca.