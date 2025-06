Zelensky chiede a Bruxelles di rispettare le promesse | sanzioni serie a Putin e sostegno duraturo

In un momento di crescente tensione, Zelensky si rivolge a Bruxelles, chiedendo il rispetto delle promesse e un supporto duraturo contro l’aggressione di Putin. La richiesta del presidente ucraino ribadisce l’importanza di sanzioni serie e di un impegno costante da parte dell’Europa per sostenere la sovranità dell’Ucraina. La posta in gioco è alta: la pace e la stabilità dei nostri valori fondamentali.

Bruxelles. Volodymyr Zelensky ieri ha lanciato un appello ai leader dell'Ue a rispettare la parola data sul sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione della Russia

