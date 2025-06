Zelensky agli alleati Ue | Per fermare Putin fermate le entrate petrolifere e delle banche russe

In un appello carico di determinazione, Zelensky invita gli alleati europei e americani a rafforzare la loro unità contro l'aggressione russa. Chiede di fermare le entrate petrolifere e bancarie che alimentano il conflitto, sottolineando che solo con una risposta compatta si potrà trionfare. La solidarietà verso Kiev si concretizza anche attraverso nuove sanzioni, in un quadro di lotta condivisa per la pace e la libertà.

Il presidente ucraino: "Trionferemo contro la Russia se ci sarà unità tra Europa e Usa". Volenterosi ribadiscono il sostegno a Kiev anche con nuove sanzioni.

Zelensky chiede agli USA sanzioni più dure contro Putin se rifiuta incontro in Turchia - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello agli Stati Uniti, chiedendo sanzioni più severe contro la Russia.

“La Nato ha violato la legalità internazionale molto prima di Putin”. Travaglio smonta la doppia morale occidentale su Trump e Netanyahu - Video Vai su Facebook

Trump: Putin è stato colpito duro e colpirà duro. Merz: più pressione su Russia per stop a guerra - L'Ucraina pubblica un nuovo filmato dell'attacco dei droni ai bombardieri strategici russi; Ucraina. Zelensky agli alleati: fare di più per fermare l'aggressione russa. Aumentano gli attacchi aerei; Zelensky cresce nei consensi, con l’ombra del voto in estate.

Zelensky chiede agli alleati del G7 di aumentare la pressione sulla Russia per arrivare a una tregua - Budapest: useremo “ogni mezzo per fermare lo stop Ue al gas russo” "L'Ungheria metterà in campo ogni mezzo per fermare il piano Von der Leyen- Da msn.com

Volodymyr Zelensky agli alleati: "Ignorate le linee rosse di Putin" - MSN - i cittadini ucraini non muoiano e il primo modo di farlo è fermare i missili che ogni giorno cadono su obbiettivi civili". Scrive msn.com