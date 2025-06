Zaynab Dosso in crescita regala solidità sui 100 ed è buona quinta agli Europei a squadre

Zaynab Dosso, fresca di medaglia d’oro agli Europei e argento ai Mondiali, si sta impegnando in una fase di consolidamento per ritrovare la forma migliore. Nonostante alcune sfide post-infortunio, la sprinter italiana mostra segnali di crescita con prestazioni solide come i 100 e 200 metri, puntando a tornare ai livelli di eccellenza che l’hanno resa protagonista. La sua determinazione promette grandi emozioni nella stagione in corso.

Zaynab Dosso sta ancora cercando la forma dei giorni migliori dopo l'infortunio accusato in coda alla stagione indoor, culminata con la medaglia d'oro sui 60 metri agli Europei e l'argento ai Mondiali. La primatista italiana dei 100 metri era chiamata a fornire una prestazione solida sul rettilineo nell'ambito degli Europei a squadre, sua terza uscita all'aperto in questa annata agonistica dopo essersi espressa in un doppio 11.26 tra Oslo e Stoccolma in Diamond League. La velocista emiliana ha ritoccato di quattro centesimi il crono timbrato in terra scandinava ed è scesa a 11.22, terminando al quinto posto in quel di Madrid e portando a casa dodici punti di fondamentale importanza per l'Italia, che sta cercando di difendere il trofeo alzato al cielo due anni fa.

