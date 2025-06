Zaniolo spunta il Torino | affondo granata per il colpo a sorpresa

Il Torino si prepara a sorprendere il calciomercato estivo con un'operazione a sorpresa: Nicolò Zaniolo. Dopo aver attraversato alti e bassi tra Atalanta e Fiorentina, il talento romano potrebbe trovare nel club granata una nuova occasione di rilancio. Una mossa strategica che, se confermata, avrebbe il potenziale di rivoluzionare la rosa e riaccendere le speranze di un Toro in cerca di nuove vette. La domanda ora è: sarà questa la svolta decisiva?

Una voce clamorosa, di quelle che agitano le acque del calciomercato estivo anche quando sembrano calme. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino avrebbe messo nel mirino Nicolò Zaniolo, ex talento della Roma oggi in cerca di rilancio dopo le più recenti esperienze con Atalanta e Fiorentina. Un nome che, solo qualche anno fa, sarebbe stato impensabile per il club granata. Ma ora, con una situazione tutta da ricostruire e la voglia di alzare l'asticella, l'idea prende corpo. Torino, sogno Zaniolo: Vagnati ci crede. A spingere sull'operazione è il direttore sportivo Davide Vagnati, intenzionato a regalare al nuovo tecnico Marco Baroni un acquisto dal forte impatto tecnico e mediatico.