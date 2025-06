YouTube alza l’asticella | dal 22 luglio solo i maggiorenni potranno trasmettere live da soli per i minori di 16 anni dirette consentite solo con un adulto visibile e attivo accanto a loro

Dal 22 luglio, YouTube introduce nuove regole per proteggere i più giovani, limitando le trasmissioni in diretta solo ai maggiorenni e imponendo la presenza di un adulto per i minori di 16 anni. Questa svolta segna un'importante svolta nella tutela dei minorenni online, cambiando radicalmente il modo in cui adolescenti e creator si confrontano sulla piattaforma. Ma cosa comporta davvero questa novità? Approfondiamolo insieme.

Un click, una webcam, e la libertà di raccontarsi in diretta: per milioni di adolescenti, YouTube è stato finora un palcoscenico senza filtri. Ma dal 22 luglio, la scena cambia radicalmente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

