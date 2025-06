Yoonik l’agenzia che rivoluziona la comunicazione visiva | l’intervista al CEO Sebastiano Giordani

Yoonik L8217agenzia sta rivoluzionando il panorama della comunicazione visiva in Italia. Innovativa e focalizzata sul talento, questa agenzia dedicata al project e talent management per illustratori si distingue per la sua visione audace e il forte impegno culturale. Nel podcast di Periodico Daily, Sebastiano Giordani, CEO e co-founder, ci guida attraverso missione, sfide e ambizioni di un progetto che sta aprendo nuove strade nel mondo dell’illustrazione e del branding, dimostrando che l’arte può davvero cambiare il modo di comunicare.

Nel mondo della comunicazione visiva, Yoonik si distingue come la prima agenzia italiana interamente dedicata al talent e project management per illustratori. A raccontarci missione, visione e sfide del progetto è Sebastiano Giordani, CEO e co-founder, ospite del podcast di Periodico Daily. Illustrazione e brand identity: una sfida (ancora) culturale Uno dei principali ostacoli che .

