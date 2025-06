Yildiz l’unica luce in mezzo al buio la Gazzetta lo elogia | Senza è un’altra Juventus La pagella del turco

In un mondo calcistico spesso avaro di luci, Yildiz si distingue come l’unica vera stella in mezzo al buio. La Gazzetta dello Sport lo elogia, sottolineando come senza di lui, la Juventus mostrerebbe una faccia completamente diversa. Dopo la sfida contro il Manchester City, il turco si conferma protagonista e punto fermo della squadra. Ecco, allora, il suo voto e la sua analisi: un esempio di talento che illumina il cammino bianconero.

Yildiz l’unica luce in mezzo al buio, la Gazzetta dello Sport lo esalta: «Senza è un’altra Juventus». La pagella del turco dopo il Manchester City. La Juventus chiude il proprio girone al Mondiale per Club con una sonora sconfitta contro il Manchester City: 5-2 il punteggio maturato a Orlando in favore della squadra di Guardiola. La Gazzetta dello Sport ha fornito voti e giudizi ai protagonisti: di seguito la pagella di Yildiz. YILDIZ 6,5 – È l’unico che riesce a mettere in difficoltà il Manchester City. Subito esibisce una palla in verticale per Vlahovic, poi fornisce l’assist per il 5-2: senza il suo dieci è un’altra Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz l’unica luce in mezzo al buio, la Gazzetta lo elogia: «Senza è un’altra Juventus». La pagella del turco

