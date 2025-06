Yemen in migliaia in piazza | cori contro Usa e Israele

In Yemen, migliaia di persone sono scese in piazza per celebrare quella che considerano una vittoria dell'Iran dopo 12 giorni di conflitto con Israele e per esprimere solidarietà ai palestinesi nella Striscia di Gaza. Con bandiere, fucili e cori energici, i manifestanti hanno lanciato slogan anti-americani e anti-israeliani, alimentando un clima di forte tensione nella regione—un episodio che sottolinea quanto la geopolitica continui a infiammare gli animi e a dividere le nazioni.

In Yemen migliaia di persone sono scese in piazza per celebrare quella che hanno definito una vittoria dell'Iran dopo 12 giorni di guerra con Israele e per mostrare solidarietà ai palestinesi nella Striscia di Gaza. I manifestanti con fucili, bandiere palestinesi e yemenite hanno cantato slogan anti-americani e anti-israeliani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Yemen, in migliaia in piazza: cori contro Usa e Israele

In questa notizia si parla di: yemen - migliaia - piazza - israele

Yemen, manifestazioni a Sanaa per Gaza: migliaia nelle strade, bruciate bandiere Israele e Usa - In Yemen, la protesta di Sanaa segna un momento cruciale nel panorama medio-orientale. Migliaia di manifestanti hanno fatto sentire la loro voce in solidarietà con Gaza, bruciando simbolicamente bandiere israeliane e americane.

Giulia Salemi, nata a Piacenza da mamma, Fariba Tehrani, iraniana, con una IG story ha commentato il conflitto Israele-Iran nel quale stanno morendo migliaia di persone. L'influencer e conduttrice televisiva ha mostrato il suo dolore e la preoccupazione per c Vai su Facebook

Yemen, in migliaia in piazza: cori contro Usa e Israele; Yemen, migliaia in piazza per mostrare solidarietà a Gaza; VIDEO Yemen, migliaia in piazza per mostrare solidarietà a Gaza - LaPresse.

Yemen, migliaia in piazza per mostrare solidarietà a Gaza - Migliaia di persone in Yemen sono scese nelle strade della capitale Sana’a per celebrare quella che hanno definito una vittoria dell’Iran dopo 12 giorni di guerra con Israele e per mostrare solidariet ... Si legge su msn.com

Yemen, migliaia di persone in piazza contro Israele e Usa - MSN - Decine di migliaia di manifestanti armati sono scesi in piazza in Yemen nella capitale Sanaa per mostrare solidarietà ai palestinesi della Striscia di Gaza. Lo riporta msn.com