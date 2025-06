Yamal come Messi | l' anno prossimo indosserà la maglia numero 10

A soli 17 anni, Yamal sta già facendo sognare i tifosi del Barça e non solo. Con la sua irresistibile talento e il suo stile inconfondibile, si prepara a lasciare un segno indelebile nel calcio mondiale. E l’anno prossimo, indosserà la maglia numero 10, simbolo di leadership e grandi aspettative. Un percorso straordinario che promette di scrivere pagine ancora più epiche…

Barcellona, 27 giugno 2025 – In pochissimo tempo Lamine Yamal è già diventato un simbolo del Barcellona. Classe 2007, 18 anni non ancora compiuti, ciuffo biondo e giocate che hanno incantato tutto il Lluis Companys di Montjuic. Il primo a credere in lui è stato Xavi, che l'ha lanciato nel mondo dei grandi a soli 15 anni, 9 mesi e 15 giorni, il che l'ha fatto diventare il giocatore più giovane ad esordire con la maglia blaugrana. A soli 17 anni, lo spagnolo ha già collezionato 115 presenze con il Barcellona, condite da 25 gol e 34 assist, ma la cosa ancora più impressionante sono i trofei già conquistati in carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net