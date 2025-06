Yakuza è il nuovo singolo di Elodie con Sfera Ebbasta

Il mondo della musica italiana si accende con il nuovo boom di Elodie e Sfera Ebbasta. "Yakuza" promette di conquistare ascoltatori e cuori, grazie a un mix esplosivo di talento e innovazione. Questo singolo, già in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali, segna un altro capitolo entusiasmante nella loro collaborazione. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da questa hit irresistibile…

Milano, 27 giu. (askanews) – Da oggi, è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali "Yakuza", il nuovo singolo di Elodie con Sfera Ebbasta, accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Reyken. "Yakuza" è prodotto da Rvssian, producer di fama internazionale che ha firmato hit per artisti del calibro di Bad Bunny, J Balvin, Nicki Minaj e in precedenza per lo stesso Sfera Ebbasta. Dopo il successo della loro prima collaborazione in "Anche stasera" (uscita il 17 novembre 2023, certificata triplo platino), Elodie e Sfera Ebbasta, attualmente impegnato con il suo "Summer Tour 2025", tornano insieme per un inedito, rafforzando un'intesa artistica tra le più forti e credibili della scena pop-urban italiana.