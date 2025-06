Xiaomi YU7 oltre 289mila prenotazioni in un' ora del Suv elettrico

La casa cinese ha annunciato il lancio del suo Suv elettrico che va a fare concorrenza alla Tesla Model Y. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Xiaomi YU7, oltre 289mila prenotazioni in un'ora del Suv elettrico

Xiaomi SU7 Ultra, record elettrico al Nürburgring Nordschleife - La Xiaomi SU7 Ultra ha rivoluzionato il mondo delle auto elettriche, stabilendo un incredibile record al Nürburgring Nordschleife con un tempo di 7:04.

