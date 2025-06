Xiaomi vola in Borsa suv elettrico da 30.000 euro che sfida Tesla | 300.000 ordini in un' ora

Xiaomi conquista la scena globale con il suo nuovo SUV elettrico da 30.000 euro, sfidando apertamente Tesla. La risposta del mercato è stata incredibile: circa 300.000 ordini in un’ora e un +8% nelle prime battute di scambio, chiudendo con un impressionante +3,6%. Un successo che ribadisce come Xiaomi stia rapidamente diventando protagonista anche nel settore automotive. Una sfida che promette rivoluzioni e innovazioni senza precedenti nel mondo delle auto elettriche.

Sono salite dell'8% nelle prime ore di scambio le azioni di Xiaomi, arrivando ad un massimo storico, per poi chiudere con guadagni pari allo 3,6%. Xiaomi vola in Borsa, con il suo suv elettrico da 30.000 euro che sfida Tesla. Sono stati effettuati circa 300.000 ordini in un'ora.

Xiaomi, 300 mila ordini in un ora per YU7 e il titolo vola - l'epoca di Xiaomi nel settore automobilistico, segnando un nuovo capitolo di innovazione e crescita. Con oltre 300 mila ordini in appena un'ora e un titolo che vola, l'azienda dimostra di saper unire tecnologia e ambizione, conquistando il mercato con progetti all’avanguardia.

Auto, Xiaomi vola in borsa con il suv elettrico che fa concorrenza a Tesla: 300 mila ordini in appena un’ora - Prezzi aggressivi, design modulare e tecnologia smart: così Xiaomi sfida Tesla e punta a dominare il mercato dei veicoli elettrici in Cina con un ecosistema digitale su ruote ... Secondo milanofinanza.it

Il SUV elettrico YU7, della cinese Xiaomi, fa tremate la Tesla: quasi 300 mila ordini in un’ora. Il titolo vola a Hong Kong - Prezzo relativamente basso e grandi prestazioni hanno fatto il resto ... Segnala msn.com