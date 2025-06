Xiaomi vola in Borsa suv elettrico da 30.000 euro che sfida Tesla | 300.000 ordini in un' ora

Xiaomi fa il suo ingresso trionfale nel mondo delle auto elettriche con un SUV da 30.000 euro, sfidando direttamente Tesla. In sole ore, sono stati registrati circa 300.000 ordini, dimostrando l'entusiasmo dei consumatori e la forte domanda di questa innovativa proposta. Le azioni Xiaomi hanno raggiunto un massimo storico, salendo dell'8% nelle prime fasi di scambio e chiudendo con un +3,6%. Un vero e proprio colpo di scena nel mercato automobilistico.

Xiaomi, 300 mila ordini in un ora per YU7 e il titolo vola - l'epoca di Xiaomi nel settore automobilistico, segnando un nuovo capitolo di innovazione e crescita. Con oltre 300 mila ordini in appena un'ora e un titolo che vola, l'azienda dimostra di saper unire tecnologia e ambizione, conquistando il mercato con progetti all’avanguardia.

Auto, Xiaomi vola in borsa con il suv elettrico che fa concorrenza a Tesla: 300 mila ordini in appena un’ora; Il SUV elettrico YU7, della cinese Xiaomi, fa tremate la Tesla: quasi 300 mila ordini in un’ora. Il titolo vola a Hong Kong; Xiaomi vola con il progetto “Modena”: boom di ordini per il suv elettrico (ispirato alla Ferrari).

