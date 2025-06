Xiaomi AI Glasses un nuovo paio d' occhiali smart è pronto ad arrivare sul mercato

Presentati in Cina assieme a tante altre novità Xiaomi, faranno grande uso dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Xiaomi AI Glasses, un nuovo paio d'occhiali smart è pronto ad arrivare sul mercato

In questa notizia si parla di: xiaomi - glasses - paio - occhiali

Ufficiali i nuovi Xiaomi Watch S4 41 mm, Smart Band 10, Open Earphones Pro e AI Glasses - Xiaomi svela una gamma di dispositivi all'avanguardia che promettono di rivoluzionare il nostro modo di vivere e comunicare.

C’è chi cerca un paio di occhiali, altri una risposta precisa alle esigenze della propria vista. Noi siamo qui ogni giorno, al servizio di chi non si accontenta. Ottica Ranieri Via Bari 39/A. Vai su Facebook

Xiaomi AI Glasses, un nuovo paio d'occhiali smart è pronto ad arrivare sul mercato; I primi occhiali smart con messa a fuoco automatica: addio lenti su prescrizione?; Gli occhiali smart MYVU di Meizu arrivano in Italia e ci mostrano la vera potenza dell’IA.

I nuovi occhiali Xiaomi fanno tutto quello che i Ray-Ban Meta non riescono a fare (e costano meno) - Xiaomi presenta i suoi primi occhiali intelligenti con AI integrata, sfidando direttamente Meta con funzionalità avanzate, batteria superiore e un prezzo competitivo di partenza di 237 euro. hwupgrade.it scrive

Xiaomi annuncia i suoi occhiali “troppo smart”: fanno quasi tutto da soli come Ray-Ban Meta - Xiaomi ha appena annunciato il suo nuovo “dispositivo intelligente personale di prossima generazione”, che altro non è se non un paio di occhiali AI pensati per cambiare il modo in cui si interagisce ... Lo riporta xiaomitoday.it