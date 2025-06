Xiaomi 300 mila ordini in un ora per YU7 e il titolo vola

l'epoca di Xiaomi nel settore automobilistico, segnando un nuovo capitolo di innovazione e crescita. Con oltre 300 mila ordini in appena un'ora e un titolo che vola, l'azienda dimostra di saper unire tecnologia e ambizione, conquistando il mercato con progetti all’avanguardia. È solo l’inizio di una rivoluzione che cambierà il modo in cui viviamo e guidiamo il futuro.

(Adnkronos) – Con un'apertura a 61 dollari di Hong Kong, il suo massimo storico, il titolo di Xiaomi ha evidenziato l'entusiasmo degli investitori il giorno dopo la presentazione del nuovo modello automobilistico di quello che a lungo è stato conosciuto soprattutto come un produttore di smartphone. Ieri il gruppo ha presentato al pubblico, aprendo i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

