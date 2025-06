Xbox PC | un video mostra la libreria unificata con Steam e gli altri store ora disponibile per gli utenti insider

Microsoft rivoluziona il modo di giocare su PC con la nuova libreria unificata dell’app Xbox, ora in anteprima per gli insider. Immagina di gestire facilmente tutti i tuoi giochi, da Steam a Epic Games, in un’unica interfaccia intuitiva e senza confini. Questa innovazione segna un passo importante verso un'integrazione più fluida tra PC e console, offrendo ai giocatori una libertà senza precedenti. Preparati a vivere un’esperienza gaming ancora più semplice e coinvolgente.

Microsoft compie un nuovo passo verso l'integrazione tra PC e console con l'arrivo della libreria unificata dell'app Xbox su Windows, ora disponibile in anteprima per gli utenti Insider. Questa nuova funzionalità consente di raccogliere all'interno dell'interfaccia Xbox tutti i giochi installati da altri store e launcher, come Steam, Epic Games, Battle.net ed altri, semplificando radicalmente la gestione della propria libreria videoludica su PC. Con l'aggiornamento di giugno che ha portato la versione 2507.1000.34.0 per l'app Xbox e alla 7.325.6210.0 per la Game Bar, gli utenti Insider possono scaricare la nuova beta e testare un'esperienza pensata per emulare l'immediatezza tipica delle console.

