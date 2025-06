Xbox Game Pass presenta il suo gioco più strano disponibile da subito

Xbox Game Pass sorprende ancora: arriva subito Keeper, il gioco indie di Double Fine che promette un’esperienza unica e affascinante. Con la sua narrazione coinvolgente e uno stile visivo innovativo, Keeper si distingue come una novità imperdibile nel panorama videoludico. Questo titolo rappresenta l’evoluzione continua dell’offerta della piattaforma, confermando l’impegno di Xbox di sorprendere e deliziare i propri utenti. Keeper in arrivo... preparatevi a scoprire un mondo nuovo e straordinario.

Il panorama dei videogiochi continua a evolversi con nuove proposte che arricchiscono le librerie delle piattaforme di streaming e abbonamento. Tra queste, spicca l’atteso rilascio di Keeper, un titolo indie sviluppato da Double Fine, studio noto per aver creato anche Psychonauts 2. Questo gioco rappresenta una novità interessante nel catalogo di Xbox Game Pass, offrendo un’esperienza narrativa e visiva originale e coinvolgente. keeper in arrivo su xbox game pass day one in autunno. una proposta indie dal team double fine. Keeper sarà disponibile come rilascio Day One su Xbox Game Pass, confermando ancora una volta l’importanza della piattaforma per la promozione di titoli indipendenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Xbox Game Pass presenta il suo gioco più strano disponibile da subito

