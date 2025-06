Xbox Diventa il Centro di Tutti i Giochi PC | Come Usare Steam Epic e PlayStation in Un Solo Posto

Se sei un appassionato di gaming su PC, preparati a un cambiamento rivoluzionario: Xbox diventa il centro di tutti i tuoi giochi, unificando Steam, Epic, Battle.net e PlayStation in un’unica interfaccia intuitiva. Grazie a questa innovazione di Microsoft, potrai gestire e lanciare le tue librerie con facilità , semplificando la tua esperienza di gioco come mai prima d’ora. Scopri come funziona questa integrazione e trasforma il modo di giocare!

Microsoft ha fatto un grande passo avanti per semplificare il gaming su PC con un aggiornamento rivoluzionario  dell’app Xbox per Windows. Ora è possibile unire le librerie di Steam, Epic Games, Battle.net e persino i giochi PlayStation PC  (come Spider-Man ) in un’unica interfaccia. Come Funziona l’Integrazione?. Gli utenti del programma Xbox Insider  possono giĂ testare questa novitĂ , che permette di:  Visualizzare tutti i giochi  acquistati su diverse piattaforme in un’unica libreria.  Avviare i titoli direttamente  dall’app Xbox, senza dover aprire altri client.  Sapere dove è stato acquistato  ogni gioco (Steam, Epic, PlayStation PC, ecc. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: xbox - diventa - centro - tutti

DIVENTARE MAMMA A CAMPOSAMPIERO: LUNEDÍ 30 GIUGNO ALLE ORE 14 UN OPEN-DAY PER CONOSCERE IL PUNTO NASCITA Diventerai mamma e sei interessata a conoscere il Punto Nascita dell' Ospedale di Camposampiero? Lunedì 30 giugn Vai su Facebook

Roma diventa l'inferno: arriva la mostra di DOOM con armi e uno scudo da 300 kg; ROG Xbox Ally e Ally X annunciate: Xbox diventa portatile a Natale 2025; Xbox diventa portatile con ROG Xbox Ally.

La libreria aggregata di Xbox PC è disponibile per gli utenti insider: un video la mostra in azione - Microsoft ha lanciato in queste ore la nuova interfaccia integrata con libreria aggregata per Xbox PC, che consente di vedere tutti insieme i giochi appartenenti a diversi store e launcher. msn.com scrive

Xbox diventa portatile con ROG Xbox Ally - screen per PC portatili: un’interfaccia dedicata al gaming su ROG Xbox Ally e un Windows trasformato. Lo riporta techprincess.it