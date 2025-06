WWE SmackDown in anteprima su Netflix | orario di inizio per il pubblico del Regno Unito

Se sei un appassionato di wrestling, non puoi perderti l’attesa anteprima di WWE SmackDown su Netflix, con orario speciale per il pubblico del Regno Unito. Questa sera, a causa della diretta da Riyadh, l’evento si svolgerà in un contesto unico, offrendo un’esperienza coinvolgente e imperdibile. La modifica negli orari e nella collocazione promette di rendere questa puntata ancora più emozionante, confermando la passione globale per la WWE.

Una delle più attese manifestazioni di wrestling si svolgerà questa sera con un cambio di programmazione rispetto al consueto orario, grazie alla trasmissione in diretta da Riyadh. La WWE, leader mondiale nel settore dell'intrattenimento sportivo, torna in Arabia Saudita per l'evento speciale e la puntata settimanale di SmackDown, che si terrà prima del tradizionale appuntamento notturno. Questa modifica negli orari e nella collocazione geografica degli eventi risponde a una strategia di espansione internazionale e alle recenti dinamiche geopolitiche.

