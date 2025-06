WWE | Roman Reigns sarà Akuma nel nuovo film di Street Fighter

Da campione WWE a villain leggendario: Roman Reigns approda ufficialmente sul grande schermo, interpretando Akuma nel nuovo film di Street Fighter prodotto da Legendary Pictures. Dopo mesi di attese e rumors, la sua trasformazione in uno dei personaggi più temuti dei videogiochi segna un nuovo capitolo della sua carriera. Un'icona pronta a conquistare anche il mondo del cinema, dimostrando che il suo talento va oltre il ring. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa avventura cinematografica.

Roman Reigns approda ufficialmente sul grande schermo, e questa volta lo fa nei panni di uno dei cattivi più iconici del mondo dei videogiochi. Dopo mesi di speculazioni, The Hollywood Reporter ha confermato che Reigns interpreterà Akuma nel film live-action di Street Fighter prodotto da Legendary Pictures. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hollywood Reporter (@hollywoodreporter) Da campione WWE a villain leggendario: Roman Reigns è Akuma. Il progetto, ispirato alla celebre saga videoludica di Capcom, inizierà le riprese ad agosto in Australia. Anche se i dettagli della trama sono ancora top secret, il cast confermato è ricco di nomi importanti di Hollywood, un segnale chiaro che non si tratta della solita trasposizione da videogioco fatta solo per incassare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns sarà Akuma nel nuovo film di Street Fighter

Street Fighter: Il Nuovo Film Legendary Punta Su Jason Momoa, Roman Reigns e Un Cast Stellare? - Il nuovo film di Street Fighter, Legendary, promette di essere un'epica rivisitazione del celebre videogioco, con un cast stellare che include Jason Momoa e Roman Reigns.

Questo cast di STREET FIGHTER è sempre più... peculiare: Curtis “50 Cent” sarà Balrog! Già annunciati, Jason Momoa (Blanka), Noah Centineo (Ken), Orville Peck (Vega), Roman Reign (Akuma), Andrew Koji (Ryu) e Callina Liang (Chun-Li). #StreetFighterM Vai su X

Jason Momoa e Roman Reigns in trattative per il film di Street Fighter!; Il film di Street Fighter ha trovato la sua Chun-Li; Street Fighter, Jason Momoa sarà Blanka! Anche Roman Reign nel cast del film.