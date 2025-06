WWE | Nuova faida in vista Aleister Black attacca R-Truth a SmackDown

L’edizione del 27 giugno di SmackDown ha lasciato i fan con il fiato sospeso, tra sorprese e colpi di scena. Dopo un’interruzione in diretta, Aleister Black ha fatto irruzione sul ring, attaccando R-Truth e inaugurando una nuova faida che promette scintille. Mentre l’attenzione si concentra sulla rivalità emergente, il destino di R-Truth si fa ancora più incerto. Anche se R-Truth vuole ancora...

L’edizione del 27 giugno di SmackDown è stata piuttosto interessante. Nonostante un’interruzione del in diretta, lo show è comunque andato avanti per i fan. Ron Killings ha catturato l’attenzione del WWE Universe dopo che la compagnia ha lasciato scadere il suo contratto. Da quel momento, R-Truth è diventato oggetto di cori in tutto il mondo del pro wrestling. Aleister Black interrompe il cammino di R-Truth. Anche se R-Truth vuole ancora affrontare John Cena, ora ha qualcun altro di cui preoccuparsi. Durante SmackDown, Aleister Black si è fatto avanti per eliminarlo. Dopo un intenso confronto nel backstage, R-Truth si è ritrovato sul ring, dove è stato brutalmente messo al tappeto da Black. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net