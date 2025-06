WWE Night of Champions 2025 – Preview

Benvenuti amici di Zona Wrestling in questo venerdì ricco di adrenalina! Tra meno di 24 ore, Riyadh ospiterà il grande evento WWE Night of Champions 2025, un appuntamento imperdibile che promette emozioni e sorprese. Tra finali epiche e sfide indimenticabili, i protagonisti si preparano a scrivere un nuovo capitolo della storia del wrestling. Prepariamoci a vivere insieme un evento che resterà nella memoria di tutti gli appassionati.

Benvenuti a tutti amici di Zona Wrestling in questo venerdì elettrico. Elettrico come le stelle della World Wrestling Entertainment che andranno in scena, fra poco più di 24 ore a Riyadh, nella controversa Arabia Saudita, in un controverso periodo, dalla Kingdom Arena. Alla fine, nonostante i dubbi, i Wrestler sono in medio oriente. In programma le finali del King e del Queen of the Ring e un attesissimo John Cena contro CM Punk per il titolo indiscusso. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Randy Orton vs Cody Rhodes in the King of the Ring Final to Get a World Championship Match at Summerslam Finale parecchio incerta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE Night of Champions 2025 – Preview

WWE PREDICTIONS: Night of Champions 2025 - Scopri i pronostici a cura del direttore Macrì Marco di tutti i match in programma per Night of Champions, prossimo PLE della WWE ... Secondo spaziowrestling.it

WWE: Ultime novità su Night of Champions - Quasi tutto lo staff della WWE è già in Arabia Saudita e Night of Champions, al momento, si terrà regolarmente ... Si legge su spaziowrestling.it