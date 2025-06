WWE | Michael Cole conferma dalla prossima settimana SmackDown tornerà a durare due ore

smackdown avrebbe presto ritrovato la sua tradizionale durata di due ore, offrendo agli appassionati un’esperienza più ricca e coinvolgente. Ora, grazie alla recente conferma di Michael Cole, sembra che questa promessa diventi realtà a partire dalla prossima settimana, ridando nuova linfa allo show più amato dai fan della WWE. La sfida è appena iniziata: restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserverà il futuro di SmackDown!

Da mesi ormai, dopo il passaggio da FOX a USA Network, il tema della durata di SmackDown è stato molto dibattuto, sia dai fan che dalla WWE stessa. Da un lato, avere un’ora in più di programmazione dà la possibilità a più wrestler di comparire in tv, dall’altra però ha anche reso più complicato il lavoro dei produttori e del team creativo, che hanno faticato a dare continuità allo show. Da subito però Triple H aveva messo in chiaro che sarebbe stata una situazione temporanea, e ora le ultime indiscrezioni sono state confermate. Ritorno alla normalità. Durante la puntata odierna, infatti, Michael Cole ha confermato quanto era già emerso nei giorni scorsi: dalla prossima settimana SmackDown tornerà alla durata classica di due ore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net