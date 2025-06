WWE | John Cena cita la pipebomb? CM Punk risponde per le rime e si veste da Doctor of Thuganomics

scatenato la sua risposta, vestendosi da Doctor of Thuganomics e rispondendo a tono con rime affilate. La faida tra Cena e Punk si infiamma ancora di più, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e pronti a scoprire cosa succederà nel prossimo capitolo di questa epica rivalità .

La scorsa settimana John Cena ha scioccato il mondo del wrestling, attaccando CM Punk al termine della puntata di SmackDown, sedendosi sull’angolo del ring e sganciando una pipebomb ispirata al famosissimo promo del 2011 che aveva catapultato Punk come superstar globale. Un discorso ricco di riferimenti al passato, alla storia tra i due e perfino ai trascorsi di Punk in AEW, con i fan che sono letteralmente impazziti. Il ribelle di Chicago aveva promesso che nella puntata di questa sera avrebbe risposto per le rime al suo rivale, ma nessuno poteva immaginarsi ciò che è successo. Imitazione perfetta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: John Cena cita la pipebomb? CM Punk risponde per le rime e si veste da Doctor of Thuganomics

