WWE | Giulia conquista il Women’s US Championship battendo Zelina Vega a SmackDown

Con grinta e determinazione, Giulia ha scritto una nuova pagina nella storia della WWE conquistando il Women’s US Championship a SmackDown da Riyad. La wrestler italiana ha dimostrato di essere una vera guerriera, chiudendo il match con la sua potente Northern Lights Bomb. Le dichiarazioni prima del match hanno rivelato la sua passione e il desiderio di lasciare un segno indelebile nel mondo del wrestling, confermando che questa vittoria è solo l'inizio di una brillante carriera.

Giulia ha sconfitto Zelina Vega conquistando il Women’s U.S. Championship nell’edizione di SmackDown trasmessa da Riyad, in Arabia Saudita. La wrestler di origini italiane ha chiuso il match con la sua Northern Lights Bomb, ottenendo una vittoria netta che le ha consegnato il primo titolo nella sua carriera in WWE. Le dichiarazioni prima del match. Durante il video promozionale che ha anticipato l’incontro, Giulia ha parlato attraverso i sottotitoli spiegando che “la cintura significa molto per la Vega, ma per me è solo un trampolino di lancio”. La campionessa in carica Zelina Vega ha risposto con determinazione, dichiarando che Giulia “me lo dovrà strappare dalle mani morte”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Giulia conquista il Women’s U.S. Championship battendo Zelina Vega a SmackDown

