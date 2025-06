WWE | Fischi per CM Punk da parte del pubblico saudita poi lui si scusa

Durante il Night Of Champions Kick Off Show, il pubblico saudita ha rivolto a CM Punk sonori fischi, creando un’atmosfera calda e imprevedibile. La tensione cresce mentre il wrestler si scusa pubblicamente, cercando di recuperare la fiducia dei fan. Questi eventi segnano un capitolo intenso nella sua carriera, dimostrando ancora una volta come l’emozione e il protagonismo siano al centro dello spettacolo WWE. La sfida tra John Cena e CM Punk promette di essere indimenticabile, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La WWE in questi giorni sarà di scena in Arabia Saudita, questa sera è prevista una puntata di SmackDown e domani sera Night Of Champions. Proprio in occasione del PLE John Cena e CM Punk si affronteranno con in palio il WWE Undisputed Title rinnovando così la loro rivalità. Ebbene, il pubblico saudita ha accolto il ragazzo di Chicago con sonori fischi. Ecco cosa sta accadendo. Fischi per CM Punk. Durante il Night Of Champions Kick Off Show, Michael Cole ha parlato dell’imminente match di Night Of Champions tra CM Punk e John Cena. Quando il telecronista ha nominato Punk, il pubblico saudita ha reagito con sonori fischi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Fischi per CM Punk da parte del pubblico saudita poi lui si scusa

In questa notizia si parla di: punk - saudita - fischi - pubblico

