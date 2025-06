WWE | 30 minuti di silenzio chiarite le cause del blackout a SmackDown

Un blackout improvviso ha interrotto bruscamente l’ultima puntata di SmackDown trasmessa da Riyadh, lasciando i fan increduli e in attesa di chiarimenti. Dopo 30 minuti di silenzio, le cause del guasto sono finalmente state svelate, rivelando dettagli sorprendenti che cambiano il racconto di questa serata memorabile. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa interruzione inaspettata e le implicazioni per il futuro della WWE.

L’ultima trasmissione internazionale della WWE non ha semplicemente avuto un problema tecnico, l’intera produzione ha perso l’energia elettrica. L’episodio di SmackDown del 27 giugno, trasmesso in diretta da Riyadh, in Arabia Saudita, doveva essere un altro grande momento globale nell’ambito dell’accordo tra WWE e Netflix. Invece, gli spettatori internazionali si sono ritrovati con un blackout di circa 30 minuti e ora è stata svelata la vera causa. Il blackout di SmackDown non è colpa di Netflix. Secondo quanto riportato da PWInsider.com, il problema non è stato causato da Netflix. L’intera sede ha subito un’interruzione di corrente che ha bloccato completamente la produzione WWE: “PWInsider. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: 30 minuti di silenzio, chiarite le cause del blackout a SmackDown

