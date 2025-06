WTA Eastbourne 2025 la filippina Alexandra Eala affronterà l’australiana Maya Joint in finale

Il torneo WTA di Eastbourne 2025 si prepara a regalare un'emozionante finale tutta all'insegna della generazione verde, con Alexandra Eala e Maya Joint pronte a sfidarsi domani alle 14:00. Due giovani talenti, rispettivamente del 2005 e del 2006, che rappresentano il futuro del tennis mondiale. Per la filippina questa sarà la sua prima finalissima nel circuito WTA, promettendo uno spettacolo ricco di passione e talento. L'attesa è alle stelle per scoprire chi alzerà il trofeo!

Sarà una finale all'insegna della linea verde quella del torneo WTA di Eastbourne. Saranno infatti Alexandra Eala, classe 2005, e la ancor più giovane australiana, classe 2006, Maya Joint a disputare la sfida decisiva in programma domani alle ore 14:00. Doveroso ricordare che per la giocatrice filippina si tratta della prima finale nel circuito WTA. La semifinalista del torneo WTA di Miami doma 7-5 2-6 6-3, in due ore e ventitré minuti, la francese Varvara Gracheva. Il primo parziale si sviluppa sugli strappi con cui ciascuna giocatrice prova ad assumere il comando delle operazioni. Eala annulla due palle break alla rivale, le strappa il servizio a zero e vola sul 4-1.

