Wta Bad Homburg Paolini travolta dalla Swiatek | sfuma la finale per l' azzurra

Un match di pura intensità al Bad Homburg Open, dove Iga Swiatek ha dominato Jasmine Paolini, mettendo a rischio la finale tutta italiana. La tennista polacca, tra le favorite del torneo, ha dimostrato una superiorità evidente, lasciando l’azzurra senza possibilità di replica. Una sconfitta che, pur spegnendo le speranze di un bis azzurro, apre nuovi scenari nel circuito WTA. Resta con noi per scoprire cosa ci riserva il prosieguo di questa emozionante edizione.

Iga Swiatek ha letteralmente piegato Jasmine Paolini nella prima semifinale del "Bad Homburg Open", torneo Wta 500 con 1.064.510 dollari di montepremi totale che si sta disputando sui prati della città dell’Assia, in Germania. La tennista polacca, numero 8 del mondo e quarta forza del seeding, ha sconfitto la giocatrice azzurra, 4 del ranking internazionale e seconda favorita del tabellone, col. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wta Bad Homburg, Paolini travolta dalla Swiatek: sfuma la finale per l'azzurra

In questa notizia si parla di: homburg - paolini - swiatek - azzurra

LIVE Paolini-Fernandez 7-6 5-2, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: la canadese serve per restare nel match - Segui in diretta l'emozionante sfida tra Paolini e Fernandez al WTA Bad Homburg 2025, con la canadese al servizio per rimanere nel match.

SWIATEK INGIOCABILE Jasmine #Paolini viene sottomessa dal gran tennis di Iga Swiatek, che si aggiudica la semifinale del WTA 500 di Bad Homburg con un netto 6-1/6-3 sull’azzurra. 1ª finale in stagione per la polacca e 1ª finale in carriera sull’erba Vai su X

PAOLINI IN SEMIFINALE Altra vittoria per l’azzurra in due set, Jasmine supera anche Haddad Maia e vola in semifinale a Bad Homburg (7-5; 7-5) Adesso la sfida contro Alexandrova o Swiatek, a pochi giorni da Wimbledon dove la N.4 al mondo difend Vai su Facebook

Paolini out in semifinale: Swiatek vince in 2 set; Paolini-Swiatek diretta semifinale Bad Homburg: Jasmine travolta, Iga vola in finale; Paolini, niente da fare: Swiatek ancora tabù. L'azzurra ko in semifinale.

Bad Homburg, Paolini travolta da Swiatek: Iga si conferma tabù. Brutto ko. per Jas prima di Wimbledon - Bad Homburg, a pochi giorni da Wimbledon Paolini incassa una pesante sconfitta contro Swiatek, che si conferma tabù per Jas e conquista la sua prima finale sull'erba ... Come scrive sport.virgilio.it

Wta Bad Homburg, Paolini travolta dalla Swiatek: sfuma la finale per l'azzurra - Iga Swiatek ha letteralmente piegato Jasmine Paolini nella prima semifinale del "Bad Homburg Open", torneo Wta 500 con 1. Si legge su msn.com