WTA Bad Homburg 2025 Pegula doma Linda Noskova L’americana sfiderà Swiatek in finale

Nel mondo del tennis, le sorprese sono sempre dietro l’angolo: Jessica Pegula, testa di serie numero uno, ha faticato più del previsto per superare Linda Noskova nella semifinale di Bad Homburg 2025. Dopo una battaglia intensa e combattuta, la statunitense si è imposta in tre set, guadagnandosi il biglietto per la finale contro Iga Swiatek. L’attesa ora si sposta sulla sfida tra queste due grandi campionesse, un match che promette spettacolo e adrenalina.

Jessica Pegula fatica più del previsto per rispettare il pronostico favorevole. Nell’incontro valevole per la seconda semifinale del torneo WTA di Bad Homburg la testa di serie numero uno doma 6-7(2) 7-5 6-1, in due ore e otto minuti, la ceca Linda Noskova e si qualifica per la finale di domani contro la polacca Iga Swiatek. La statunitense apre le ostilità con il break firmato a 30 sull’errore di diritto della rivale per poi legittimare il vantaggio con l’autorevole servizio del 2-0. La ceca entra in partita siglando, a zero, il punto del 2-1 e, dopo aver annullato una palla break, accorcia sul 3-2 con l’ace. 🔗 Leggi su Oasport.it