WSOP Live vi porta al tavolo del torneo più prestigioso in quel di Las Vegas

Se sei un appassionato di poker, non puoi perdere l’occasione di seguire in diretta il day 3 del prestigioso Players Championship alle WSOP 2025 a Las Vegas. Lo streaming in italiano ti porta nel cuore dell’azione, dove campioni di altissimo livello si sfidano per un premio da 1,3 milioni di dollari. Prepara le chips, perché questa è una battaglia epica che promette emozioni e colpi di scena senza precedenti!

Lo streaming in italiano degli eventi in corso alle World Series of Poker 2025 apre il sipario sul Players Championship. Oggi vivremo il day 3 che presenta un field davvero stellare. Tutti i campioni in gara hanno pagato un buyin non indifferente. Al vincitore spetterà un premio da 1,3 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - WSOP Live vi porta al tavolo del torneo più prestigioso in quel di Las Vegas

