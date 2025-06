WordPress o WordStress | quando fare un sito diventa un incubo Il libro-denuncia di Gianluca Molina smaschera le trappole del web

Quando si tratta di creare un sito web nel 2025, l’idea di affrontare WordPress o Wordstress può sembrare un labirinto insormontabile. Tra trappole nascoste, promesse non mantenute e costi imprevisti, molti imprenditori si sentono smarriti, rischiando di trasformare la loro presenza online in un incubo. Ma cosa si cela davvero dietro queste sfide? Scopriamolo attraverso il libro di Gianluca Molina, che smaschera le verità nascoste del web.

Fare un sito web nel 2025 dovrebbe essere un’operazione alla portata di tutti. E invece, per molti imprenditori, professionisti e piccoli artigiani, rappresenta ancora un autentico incubo digitale: ritardi, spese impreviste, promesse disattese, SEO da illusionisti e risultati spesso ben lontani dalle aspettative. A raccontare – e denunciare – tutto questo con ironia ma anche con grande competenza tecnica è Gianluca Molina, sviluppatore WordPress dal 2009 e fondatore della web agency WebePc, nel suo nuovo libro “WordPress o WordStress”, disponibile su Amazon in versione cartacea e Kindle. Il titolo – gioco di parole tra la nota piattaforma di gestione contenuti e lo stress che ne deriva in mani sbagliate – è già una dichiarazione d’intenti: un viaggio tra i dietro le quinte di un mondo dove troppo spesso i clienti vengono sedotti da preventivi vaghi, trucchetti grafici, metriche inventate e promesse da “fuffaguru”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “WordPress o WordStress”: quando fare un sito diventa un incubo. Il libro-denuncia di Gianluca Molina smaschera le trappole del web

In questa notizia si parla di: wordpress - wordstress - fare - sito

“WordPress o WordStress”: quando fare un sito diventa un incubo. Il libro-denuncia di Gianluca Molina smaschera le trappole del web - Fare un sito web nel 2025 dovrebbe essere un'operazione alla portata di tutti. Come scrive laprimapagina.it

Come fare un sito internet - Lettera43 - Per fare un sito internet occorrono dei semplici strumenti online; ma praticamente come si creaCreare un sito web non è difficilissimo, anche perche' esistono dei software CMS gratuiti per ... Riporta lettera43.it