Winnie Harlow è la prima celebrità con vitiligine ad essere rappresentata al Madame Tussauds di New York | Un omaggio alla diversità

Un momento storico per la diversità e l'inclusione: Winnie Harlow, prima celebrità con vitiligine a essere immortalata al Madame Tussauds di New York, ha visto il suo doppio di cera svelato in un tributo emozionante. Questo omaggio celebra il coraggio, la bellezza unica e la forza di chi affronta le sfide con orgoglio. Winnie, presente all’evento, ha commentato: «Oh mio Dio, sembra proprio me.» Un simbolo di ispirazione e autenticità per tutti.

La statua di cera di Winnie Harlow è stata svelata al Madame Tussauds di Times Square durante la Giornata Mondiale della Vitiligine. Un momento emozionante per la modella con vitiligine diventata celebre dopo aver partecipato al talent show America's Next Top Model. Winnie era presente nel momento in cui sono state aperte le tende ed è apparso il suo doppio in cera. « Oh mio Dio. Sembra proprio me.Nei dettagli, perfino nel mio tatuaggio», ha detto la modella guardando la sua statua. Con la voce rotta dall'emozione si è rivolta alla folla piena di amici e famigliari: « Non è solo una celebrazione di me.

